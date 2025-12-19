Ucraina e Mercosur | Meloni dimostra che la schiena dritta funziona E fa bene anche all’Europa non solo all’Italia

La chiave di lettura sta tutta in una frase pronunciata da Giorgia Meloni nel corso delle repliche alla Camera, dopo le comunicazioni sul Consiglio Ue di questi giorni: «Bisogna essere sicuri di fare la cosa giusta». Il riferimento testuale era in particolare all’utilizzo degli asset russi, ma si tratta di una linea di principio che la premier ha dimostrato di applicare a tutti i dossier. L’altro in primo piano, sempre in questi giorni, è quello del Mercosur. Su entrambi, con la certezza di portare avanti «la cosa giusta», Meloni ha dato l’ennesima prova di come tenere la schiena dritta e continuare a mantenere fisso il faro dell’interesse nazionale porti risultati che sono in grado di dare un indirizzo di buon senso anche all’Europa. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

