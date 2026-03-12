Da venerdì 13 marzo, le radio trasmetteranno il nuovo singolo di Eros Ramazzotti in collaborazione con Max Pezzali, intitolato “Come nei film”. La canzone rappresenta una collaborazione tra i due cantanti italiani e sarà disponibile in rotazione sulle emittenti musicali. L’uscita del brano segue il precedente lavoro discografico dell’artista e coinvolge anche Max Pezzali.

A partire da domani, venerdì 13 marzo, sarà in rotazione radiofonica Presentato per la prima volta dal vivo a Copenhagen sul palco della Royal Arena. Il brano è estratto dall’ultimo album di Eros Ramazzotti Una Storia Importante Una Historia Importante, progetto che raccoglie alcune delle sue hit più iconiche in una nuova veste insieme a inediti e importanti collaborazioni italiane e internazionali. “Come nei film” è un brano che racconta una grande storia d’amore fatta di ricordi, amicizie e momenti condivisi, che col tempo si trasformano in un racconto da guardare indietro quasi come fosse un film. 🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - “Come nei film”, il nuovo singolo di Eros Ramazzotti feat. Max Pezzali

Come nei film - Eros Ramazzotti feat. Max Pezzali @LIVE Copenaghen

