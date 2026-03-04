Emma Marrone annuncia il nuovo singolo Vacci piano feat Rkomi

Emma Marrone annuncia Vacci piano, nuovo singolo in duetto con Rkomi e che anticipa un’estate ricca di concerti. Emma e Rkomi annunciano oggi la loro prima collaborazione con il singolo Vacci piano, in uscita su tutte le piattaforme digitali e in rotazione radiofonica da venerdì 13 marzo. Due voci uniche, due anime passionali che condividono un percorso artistico autentico, un’attitudine rock e quella sana consapevolezza di chi non dimentica da dove viene. La potenza vocale e la sensibilità artistica di Emma si incrociano con la personalità di Rkomi e nasce così una ballad intensa, che racconta della rabbia e del dolore che si prova nel mettere fine ad un amore che non fa più star bene. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

Emma Marrone suona il gong e annuncia: Il nuovo disco è chiusoGONG. Il disco è ufficialmente chiuso. Così Emma Marrone ha dato la bella notizia a tutti i suoi fan: un colpo sordo al Gong, pubblicato sul suo account Instagram, un lungo applauso di tutti i suoi ... 105.net

Emma Marrone, morto il nonno: Ciao nonno Leandro, salutami papà. Il post su InstagramAffidato a una stories su Instagram, la cantante annuncia la triste scomparsa del suo adorato nonno: Ciao nonno Leandro. Salutami Papà. Il triste annuncio condiviso su una Instagram stories La ... tg24.sky.it

