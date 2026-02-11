Auto l’esperta | Boom noleggio a lungo termine? questione di psicologia ma ecco errori da evitare

Da periodicodaily.com 11 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel 2024 il mercato del noleggio a lungo termine in Italia cresce del 33%. Ora ci sono più di 1,2 milioni di veicoli in strada. Un aumento che sta cambiando il modo di possedere e usare le auto, con sempre più persone che scelgono questa soluzione. Un’esperta spiega che dietro questa tendenza ci sono anche motivi psicologici, ma avverte: attenzione agli errori da evitare.

(Adnkronos) – "Il mercato del noleggio a lungo termine in Italia ha registrato una crescita del +33% nel 2024, superando 1,2 milioni di veicoli in circolazione. Quali sono, secondo lei, i principali fattori che hanno spinto questa espansione così significativa? Da quando ho iniziato 7 anni fa il mondo è cambiato e si sta profilando.🔗 Leggi su Periodicodaily.comImmagine generica

Approfondimenti su Auto Noleggio

Che differenza c’è tra leasing e noleggio auto a lungo termine?

Vantaggi economici del noleggio a lungo termine

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Auto Noleggio

auto l esperta boomAuto, l'esperta: Boom noleggio a lungo termine? questione di psicologia ma ecco errori da evitareI consigli di Valentina Calastri, consulente specializzata nel noleggio auto a lungo termine per privati, professionisti e aziende ... adnkronos.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.