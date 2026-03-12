La Corte costituzionale ha respinto le questioni di legittimità sollevate dal Tribunale di Torino riguardo alle nuove norme sulla cittadinanza. In particolare, ha valutato non fondate le accuse di arbitrarietà nella distinzione tra diverse categorie di richiedenti. La decisione si basa sull’analisi delle censure che contestavano la conformità delle norme all’articolo 3 della Costituzione. La pronuncia rappresenta un passaggio importante nel procedimento.

La Corte ha dichiarato non fondate le censure con le quali il Tribunale di Torino, invocando l’articolo 3 della Costituzione, denunciava, da un lato, l’arbitrarietà della distinzione tra coloro che hanno chiesto l’accertamento della cittadinanza prima del 28 marzo 2025 e coloro che l’hanno chiesto dopo, dall’altro, la lesione dei diritti quesiti, ritenendo che la norma in esame determinerebbe una “revoca implicita della cittadinanza con efficacia retroattiva e senza alcuna previsione di diritto intertemporale”. La Corte ha dichiarato non fondata anche la questione sollevata per violazione dell’articolo 9 del Trattato sull’Unione europea (Tue) e dell’articolo 20 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (Tfue), che attribuiscono la cittadinanza dell’Unione a chiunque abbia la cittadinanza di uno Stato membro. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Nuove norme cittadinanza, la Consulta boccia questioni legittimità

Articoli correlati

Covid, Consulta: “Infondate questioni legittimità obbligo vaccino e Green pass”(Adnkronos) – Sono infondate le questioni di legittimità costituzionali, sollevate dal tribunale ordinario di Catania, in merito ad alcune norme...

Covid, Consulta: “Infondate questioni di legittimità su obbligo vaccino e Green pass”Sono infondate le questioni di legittimità costituzionali, sollevate dal tribunale ordinario di Catania, in merito ad alcune norme varate per...

Tutto quello che riguarda Nuove norme

Temi più discussi: Iure sanguinis, al vaglio della Consulta le nuove norme sulla cittadinanza; Riforma dei servizi consolari: nuove regole per cittadinanza, AIRE e documenti per gli italiani all’estero; Cittadinanza: lo Stato difende il decreto Tajani davanti alla Consulta; cittadinanza, referendum, iniziative e rinnovo della rappresentanza: l'assemblea del comites di buenos aires - Aise.it.

Cittadinanza italiana per discendenza, la Corte costituzionale esamina il decreto Tajani: scontro sulla retroattività delle nuove normecittadinanza italiana per discendenza. Udienza alla Consulta sul giro di vite allo ius sanguinis: il Tribunale di Torino solleva dubbi di ... italiachiamaitalia.it

Cittadinanza iure sanguinis in Consulta, lo Stato: Il popolo non è una entità indeterminabileL'Avvocatura: 'Senza decreto Tajani possibili richieste di almeno 60 milioni di potenziali aventi diritto nel mondo' - Le parti: 'La legge è un pasticcio all'italiana' ... adnkronos.com

Viaggi all-inclusive: via libera del Parlamento alle nuove norme per proteggere i vacanzieri. Dalla definizione di pacchetto turistico alle condizioni che consentono ai clienti di annullare i propri piani di viaggio senza penali. Per saperne di più x.com

Le nuove norme «sembrano soprattutto ampliare le tutele per chi provoca danni alle casse pubbliche»: le disposizioni appaiono «più rivolte a introdurre esimenti in caso di mala gestio degli amministratori danneggianti piuttosto che a garantire la bona gestio» - facebook.com facebook