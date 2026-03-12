Cittadella | 2 ore di Medioevo sulle mura 14 euro

Domenica 22 marzo 2026, nel borgo di Cittadella si terrà un percorso guidato di due ore lungo le antiche mura. Il prezzo dell’evento è di 14 euro e permette ai partecipanti di esplorare le strutture medievali del luogo, immergendosi nell’atmosfera storica della città. L’iniziativa è rivolta a chi desidera conoscere più da vicino le testimonianze del passato.

Domenica 22 marzo 2026, il borgo di Cittadella si prepara a ospitare un percorso guidato lungo le sue antiche mura, un’occasione per rivivere l’atmosfera del Medioevo. L’incontro è fissato alle 14:50 presso l’angolo tra Porta Bassano e via Riva del Grappa, dove i partecipanti potranno iniziare un viaggio di due ore e quindici minuti. Il costo dell’evento varia in base alla tessera associativa, con una tariffa ridotta per i più piccoli, mentre la prenotazione obbligatoria avviene tramite messaggio diretto al numero indicato. Il valore economico della storia vivente. La scelta di organizzare tale iniziativa non è casuale ma risponde a una precisa strategia turistica che punta sulla valorizzazione del patrimonio esistente. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Cittadella: 2 ore di Medioevo sulle mura, 14 euro Articoli correlati Leggi anche: Alla scoperta di Cittadella e le sue mura: camminare nel Medioevo Leggi anche: Dal Medioevo alle mura, al Liberty. Viaggio alla scoperta della città Una raccolta di contenuti su Cittadella 2 ore di Medioevo sulle mura... Argomenti discussi: Alla scoperta di Cittadella e le sue mura: camminare nel Medioevo il 22 marzo 2026; Biot rivive il Medioevo: la decima edizione dei Templari celebra le donne dimenticate dalla storia.