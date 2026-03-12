Paralimpiadi Milano-Cortina 2026 la Cina guida il medagliere | Italia quinta con 10 podi

Durante i Giochi Paralimpici Invernali Milano-Cortina 2026, la Cina si trova in testa al medagliere con 27 riconoscimenti. L’Italia si posiziona al quinto posto con un totale di 10 medaglie, continuando a essere tra le nazioni più rappresentate e protagoniste della competizione. La manifestazione sta attirando l’attenzione per le prestazioni degli atleti di tutto il mondo.

I Giochi Paralimpici Invernali entrano nel vivo: Pechino in testa con 27 medaglie complessive, mentre l’Italia resta tra le protagoniste davanti al pubblico di casa. Le Paralimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026 sono entrate nel vivo. Dopo la Cerimonia d’Apertura all’Arena di Verona, i nove giorni di gare stanno regalando spettacolo nelle sei discipline in programma: biathlon, curling, sledge hockey, sci alpino, sci di fondo e snowboard. Sono 79 i titoli in palio nella rassegna paralimpica, con l’Italia impegnata a recitare un ruolo da protagonista davanti al pubblico di casa. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. 🔗 Leggi su Sportface.it

