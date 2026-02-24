Chi è Lda a Sanremo 2026 | età altezza peso nome vero origini ex fidanzata

Lda partecipa a Sanremo 2026 perché ha deciso di unire le forze con Aka7even, portando il brano “Poesie Clandestine”. La loro collaborazione ha attirato l’attenzione di molti, dato che sono tra i giovani artisti più apprezzati del panorama italiano. Entrambi hanno deciso di competere tra i Big, dimostrando di voler conquistare il pubblico con il loro stile. La presenza di Lda a questa edizione rappresenta un passo importante nella sua carriera musicale.

Non sono soltanto due tra i nomi più amati del nuovo pop italiano, ma anche amici e complici artistici: LDA e AKA7EVEN hanno deciso di unire le forze e sono in gara tra i Big di Sanremo 2026 con il brano "Poesie Clandestine". La loro partecipazione a Sanremo 2026 ha sancito la nascita ufficiale di un vero e proprio duo, pronto a portare sul palco dell'Ariston un racconto generazionale fatto di emozioni, fragilità e linguaggi condivisi.

