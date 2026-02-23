Gucci Ferragamo e Coveri | chi comanda i grandi brand dell' alta moda fiorentina

Le grandi firme Gucci, Ferragamo e Coveri dominano la scena della moda a Firenze, spingendo l’attenzione su come la tradizione artigianale locale abbia plasmato il settore. La crescita dei marchi si lega alla forte presenza di laboratori storici e alle nuove collezioni presentate nelle boutique del centro. La città si conferma come un punto di riferimento per il lusso e l’innovazione, attirando appassionati da tutto il mondo. La scena della moda fiorentina continua a evolversi, mantenendo il suo ruolo centrale.

Dinastie familiari, miliardari emiratini, manager e figli d'arte: ecco che fine hanno fatto i grandi marchi della moda made in Florence. Chi li guida, chi li ha comprati e quanto fatturano C'è chi sostiene - a ragion veduta - che sia Firenze la patria dell'alta moda. Non Milano o Parigi e neppure Londra ma, bensì, la città del Giglio, culla del Rinascimento. Ovviamente, esiste anche chi con questa tesi non è affatto d'accordo. Di certo c'è che qui il comparto tessile-moda ha un'importanza primaria. Un settore strategico, prezioso, che in questi ultimi anni ha vissuto - e continua a vivere - una condizione di particolare complessità fatta di contrazioni delle commesse, crisi del mercato internazionale e costi per le materie prime alle stelle. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

