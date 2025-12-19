Riportiamo fedelmente a voi lettori poco avvezzi con la lingua inglese l’articolo apparso poco fa da un sito inglese. Se volete cimentarvi con la lettura in lingua originale trovate il link alla fine dell’articolo. La Premier League ha beneficiato di un posto extra in Champions League la scorsa stagione grazie alle prestazioni del proprio club nelle competizioni europee. La vittoria del Tottenham in Europa League, il trionfo del Chelsea in Conference League e la presenza di Arsenal, Aston Villa e Liverpool agli ottavi e oltre – incluso il raggiungimento delle semifinali da parte dei Gunner – hanno aiutato l’Inghilterra a conquistare uno dei due posti extra a disposizione delle nazioni più performanti del calcio continentale. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

Il quinto posto della Premier League in Champions League A RISCHIO dopo che il paese inaspettato ha scavalcato l'Inghilterra in classifica

