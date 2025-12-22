Chainsaw Man annunciato il nuovo progetto anime | adatterà l’arco più feroce della saga
Chainsaw Man torna a occupare il centro della scena anime con un nuovo progetto ufficiale, svelato a Jump Festa 2026, che promette di spingere ancora più in là i confini del suo universo narrativo. Durante il Jump Festa 2026, Chainsaw Man annuncia un nuovo progetto anime dedicato all'Assassins Arc, uno degli archi narrativi più iconici del manga di Tatsuki Fujimoto. Un ritorno atteso che apre scenari importanti sul futuro della serie animata. L'annuncio a Jump Festa 2026 e il futuro di Chainsaw Man Il palco di Jump Festa 2026 si conferma ancora una volta il luogo ideale per le grandi rivelazioni di casa Shueisha, e Chainsaw Man non fa eccezione. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
