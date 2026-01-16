Tonali Juve bianconeri favoriti sulla concorrenza? C’è un dettaglio che sembra mettere la Vecchia Signora in pole position Di cosa si tratta
L'interesse della Juventus per Sandro Tonali si fa sempre più concreto, alimentando discussioni sul suo eventuale trasferimento. Tuttavia, un dettaglio importante potrebbe favorire i bianconeri: il possibile rifiuto del club inglese di cedere il calciatore in Premier League. Analizziamo le dinamiche di questa trattativa e le implicazioni per il mercato estivo.
Tonali Juve, affare possibile? Il club inglese potrebbe decidere di non cedere il calciatore in Premier. Le ultime sulla trattativa. Il mercato della Juventus non si ferma mai e lo sguardo della dirigenza è costantemente rivolto ai migliori talenti del calcio italiano, specialmente quelli che militano all’estero. Nelle ultime ore, il nome che sta accendendo le fantasie dei tifosi e degli addetti ai lavori è quello di Sandro Tonali. L’idea sta prendendo quota come una delle operazioni più affascinanti per il futuro del centrocampo bianconero, sebbene la strada per arrivare alla fumata bianca sia ancora lunga e tortuosa. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
