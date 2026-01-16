L'interesse della Juventus per Sandro Tonali si fa sempre più concreto, alimentando discussioni sul suo eventuale trasferimento. Tuttavia, un dettaglio importante potrebbe favorire i bianconeri: il possibile rifiuto del club inglese di cedere il calciatore in Premier League. Analizziamo le dinamiche di questa trattativa e le implicazioni per il mercato estivo.

Tonali Juve, affare possibile? Il club inglese potrebbe decidere di non cedere il calciatore in Premier. Le ultime sulla trattativa. Il mercato della Juventus non si ferma mai e lo sguardo della dirigenza è costantemente rivolto ai migliori talenti del calcio italiano, specialmente quelli che militano all’estero. Nelle ultime ore, il nome che sta accendendo le fantasie dei tifosi e degli addetti ai lavori è quello di Sandro Tonali. L’idea sta prendendo quota come una delle operazioni più affascinanti per il futuro del centrocampo bianconero, sebbene la strada per arrivare alla fumata bianca sia ancora lunga e tortuosa. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Tonali Juve, bianconeri favoriti sulla concorrenza? C’è un dettaglio che sembra mettere la Vecchia Signora in pole position. Di cosa si tratta

Leggi anche: Schlager Juve, i bianconeri vogliono fare sul serio: possibile blitz già a gennaio per anticipare la concorrenza! Il piano della Vecchia Signora

Leggi anche: Tonali Juve: un top club europeo irrompe sul centrocampista! C’è un nuovo ostacolo ora per i bianconeri, di cosa si tratta

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Tonali Juve, contatti già avviati per l’ex Milan: Comolli vuole affidargli le chiavi del centrocampo. Trattativa complessa con il Newcastle - Tonali Juve, contatti già avviati per l’ex Milan: Comolli vuole affidargli le chiavi del centrocampo. juventusnews24.com