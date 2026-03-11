Multe salate ai trasgressori | cosa indica il nuovo segnale stradale che in tanti non rispettano

Un nuovo segnale stradale sta comparendo in diverse zone d’Europa, attirando l’attenzione di molti automobilisti. Nonostante la sua presenza sia aumentata, numerosi conducenti ancora non conoscono bene il suo significato o le restrizioni che impone. Le multe per chi viola le nuove indicazioni sono diventate più frequenti, segno che il rispetto delle regole non è ancora diffuso come si vorrebbe.

Un nuovo cartello stradale sta iniziando sempre più a prendere piede in Europa, ma ciò nonostante molti automobilisti continuano a non avere molta dimestichezza con il suo significato e con le limitazioni alla circolazione previste nella corsia da esso indicata. Il segnale in esame è un rombo bianco, un simbolo destinato alle HOV (High Occupancy Vehicle) lines, e viene storicamente utilizzato negli Stati Uniti e in Canada, ma la sua versione con sfondo blu è una novità in via di rapida espansione sulle strade del Vecchio Continente. Come è possibile intuire, il cartello stradale delimita una specifica corsia, solitamente quella di sinistra, limitandone tuttavia l'accesso e quindi la circolazione a specifiche categorie di veicoli, quelli per l'appunto "ad alta occupazione".