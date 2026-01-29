Caos campi da padel il Tar blocca lo sgombero

Il Tribunale Amministrativo Regionale ha bloccato lo sgombero del centro sportivo di via IV Novembre a Curno. Dopo l’azione del Comune, che aveva eseguito lo sfratto, il Tar ha deciso di sospendere tutto e di ordinare il ritorno della Leo Mora Scuola di Tennis nel centro. La vicenda si conclude con un colpo di scena, lasciando il campo da padel nel caos.

La vicenda del centro sportivo di via IV Novembre a Curno sta assumendo toni quasi surreali. Il giorno dopo lo sgombero dei locali, eseguito dal Comune, il Tar ha bloccato tutto per vederci più chiaro: “Il Tribunale ha accolto il ricorso cautelare di Leo Mora Scuola di Tennis – spiegano in una nota i legali Mauro Curtò, Francesca Maggioni e Francesco Follieri – ordinando il dietrofront: l’ordinanza di sgombero è stata sospesa e il Comune è stato condannato a reintegrare Leo Mora Scuola di Tennis nel possesso del centro sportivo”. Leonardo Mora ribadisce che “se solo il Comune avesse atteso la decisione del Tribunale, come avevo ripetutamente chiesto, non ci sarebbe stato alcuno sloggio né oggi sarebbe necessario riconsegnarmi il centro”.🔗 Leggi su Bergamonews.it

A Curno, il caos sui campi da padel continua.

