Caso Cuomo interviene Vannacci | Il rispetto della legge non è facoltativo

Vannacci interviene sul caso Cuomo, sottolineando che il rispetto della legge non è facoltativo. La vicenda riguarda l’assessore regionale della Campania, affiliato al Partito Democratico, accusato di presunta incompatibilità. La notizia ha attirato l’attenzione a livello nazionale, portando in evidenza una questione legale che coinvolge un rappresentante politico regionale.

Tempo di lettura: < 1 minuto dalla Redazione Politica Il caso della presunta incompatibilità dell’assessore regionale della Campania Vincenzo Cuomo del Pd diventa nazionale. Pochi minuti fa, sulla vicenda è intervenuto il leader di Futuro Nazionale, Roberto Vannacci: “I cittadini hanno bisogno di chiarezza e trasparenza nelle istituzioni”, ha detto Vannacci, a proposito del ricorso al Tar presentato dalla ex presidente della Commissione regionale anticamorra, Carmela Rescigno, “sosteniamo l’iniziativa della dottoressa Rescigno attendiamo con fiducia l’esito della discussione prevista per il prossimo 25 marzo. Il rispetto della legge non è facoltativo, ma la condizione essenziale per chi rappresenta le istituzioni. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

