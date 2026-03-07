La Carta docente è in ritardo Enrico Galiano le scrive una lettera | Carta Indecente mi sembra un nome un po' più consono

Enrico Galiano ha scritto una lettera alla Carta Docente, sottolineando il ritardo nel suo arrivo, che avrebbe dovuto avvenire a settembre. Nella missiva, l’autore commenta il nome assegnato alla carta, definendolo “Carta Indecente” come una definizione più appropriata. La comunicazione si concentra sul fatto che la carta non è ancora stata consegnata, anche se avrebbe dovuto arrivare in quel periodo.

«Una cosa bella l'hai fatta, hai permesso di far capire a tante persone come viene considerata la scuola in questo Paese», ha scritto il pordenonese «Cara Carta Docente, ti piace farti desiderare vero? Dovevi arrivare a settembre, ma a settembre non sei venuta. Ti aspettavamo ad ottobre, dicembre, a Natale». Il pordenonese Enrico Galiano, come tutti gli altri docenti è davvero arrabbiato per la gestione della Carta del Docente, in ritardo e con un importo ridotto e ha espresso il suo malcontento con un video sui suoi canali social. «A marzo, quando mancano tre mesi alla fine dell'anno scolastico. L'attesa aumenta il desiderio, ma cara carta docente facendo così al massimo mi fai desiderare di cambiare lavoro. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

Leggi anche: Carta del Docente a 383 euro dal 9 marzo, M5S attacca: “Il Governo arriva in ritardo, taglia la Carta del docente e fa pagare agli insegnanti il conto”

La Carta docente si trasforma, diventerà “Carta dei servizi” e le scuole forniranno PC, tablet, libri e corsi di formazioneCarta docente: come cambierà? A parte l'oscillazione dell'importo, dal 202526 definito annualmente sulla base della platea dei beneficiari, ad essere...

