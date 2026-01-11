In Italia mancano farmaci salvavita la denuncia | Introvabili quelli per l’epilessia non paghino i bambini

In Italia si registrano carenze di farmaci salvavita, tra cui quelli utilizzati per il trattamento dell'epilessia come il Depakin. La mancanza di questi medicinali mette a rischio la salute di pazienti, tra cui bambini e persone con autismo, sollevando preoccupazioni sulla disponibilità e sulla sicurezza delle cure.

Sono introvabili alcuni farmaci salvavita nelle farmacie italiane. Tra questi ci sono anche medicinali salvavita quali quelli per l'epilessia come il Depakin, spesso utili per pazienti che fanno i conti anche con l'autismo. La denuncia di Marco Macri, papà di un bimbo con epilessia e Presidente di Genova inclusiva, a Fanpage.it: "Non possono pagare i bambini, era un'emergenza annunciata". 🔗 Leggi su Fanpage.it

