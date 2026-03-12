Calici sotto le stelle a Villa de Claricini

A Villa de Claricini si svolge una serata dedicata a Calici sotto le stelle, dove la storia incontra l’enogastronomia. Durante l’evento, i partecipanti potranno vivere un’esperienza immersiva in un’atmosfera rinascimentale, con un’ambientazione suggestiva sotto il cielo stellato. L’appuntamento combina momenti di degustazione con un contesto storico, offrendo un’occasione unica per apprezzare il luogo e le sue tradizioni.

Quando Storia ed Enogastronomia si incontrano. Una serata in cui saremo proiettati in uno scenario unico, immersi in un’atmosfera rinascimentale che renderà questa evento indimenticabile. Calici sotto le stelle, in questa occasione, è una manifestazione dedicata ai vini bianchi, rossi e spumanti del Friuli Venezia Giulia e della Brda (Collio sloveno), alla quale parteciperanno 30 tra le migliori aziende vinicole abbinate a ristoranti, agriturismi e prodotti tipici agroalimentari. Alla serata saranno presenti anche aziende produttrici di birre, liquori ed altro. L'evento si svolgerà all’aperto, Venerdì 15 Maggio 2026 dalle ore 19.30 fino alle ore 23. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

