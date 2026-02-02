Il Milan aveva puntato forte su Jean-Philippe Mateta, ma alla fine la trattativa salta. La società rossonera sperava di portarlo in Italia a gennaio, ma problemi fisici hanno fermato tutto. L’attaccante francese, che dal 2019 ha avuto un solo infortunio, non arriverà più e il club dovrà cercare altre soluzioni per rinforzare l’attacco.

Arriva a luglio. Anzi no, a gennaio. Alla fine non arriverà più. La trattativa tra Jean – Philippe Mateta e il Milan è probabilmente tra le più intricate della finestra di calciomercato invernale. Alla fine l’attaccante non vestirà rossonero: né quest’anno, né nella prossima stagione. I motivi? Sembra di tornare a qualche mese fa, al caso Boniface. Mateta non ha infatti superato i test medici svolti dall’équipe rossonera, che ha manifestato non pochi dubbi sulle condizioni delle sue ginocchia. Dopo una serie di verifiche mediche effettuate tra ieri e oggi, infatti il club rossonero ha deciso di non continuare con la trattativa, ritenendo non idonee le condizioni fisiche dell’attaccante francese. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Milan, Mateta è “quasi” un Boniface 2.0: la trattativa salta per problemi fisici. Ma dal 2019 ha avuto un solo infortunio

