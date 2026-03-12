Nel 2026 entreranno in vigore due nuovi regimi fiscali agevolati destinati ai lavoratori dipendenti privati. Verrà applicata un’aliquota del 5% sugli aumenti derivanti dai rinnovi contrattuali e del 15% sulle indennità percepite per il lavoro notturno, festivo e a turni. Questi cambiamenti interessano direttamente chi riceve queste tipologie di compensi nel proprio stipendio.

Nel 2026 entrano in vigore due regimi fiscali agevolati per i lavoratori dipendenti privati: aliquota al 5% sugli aumenti da rinnovi contrattuali e al 15% su indennità di lavoro notturno, festivo e a turni. La Circolare n. 2E del 24 febbraio 2026 dell’Agenzia delle Entrate chiarisce requisiti, limiti e modalità applicative. Un intervento mirato che punta a sostenere il potere d’acquisto senza stravolgere l’impianto dell’IRPEF. Aumenti contrattuali al 5%: chi può beneficiarne e su quali voci. La prima misura riguarda gli incrementi retributivi corrisposti nel 2026 in attuazione di rinnovi dei contratti collettivi sottoscritti tra il 1° gennaio 2024 e il 31 dicembre 2026. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

Busta paga 2026, tasse al 5% sugli aumenti e al 15% su notti e festivi: come funziona il nuovo fisco leggero

