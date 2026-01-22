Brother to Brother in danza il dialogo profondo tra energie opposte e complementari
Il Teatro Verdi di Pordenone inaugura il nuovo anno con
Con l’avvio del nuovo anno, il Teatro Verdi di Pordenone apre il sipario sulla grande danza con uno degli appuntamenti più attesi dell’intera programmazione. Venerdì 23 gennaio alle 20.30, in esclusiva regionale, va in scena “Brother to Brother – dall’Etna al Fuji”, nuova e potente produzione.🔗 Leggi su Pordenonetoday.it
Leggi anche: Teatro Comunale, via alla danza ’Brother to Brother’ apre la stagione: "In scena tutta la forza dei vulcani"
Leggi anche: Al Teatro delle Muse in scena "Brother to Brother - Dall'Etna al Fuji", la nuova creazione di Roberto Zappalà
Argomenti discussi: Brother DCPT583DW Multifunzione inkjet Tankbenefit | Fino a Brother DCPT583DW; Brother: 7.500 pagine in nero e 5000 a colori, risparmia su Amazon con questa stampante; Brother: decluttering, organizzazione e creatività un effetto positivo sulla mente; Brother to Brother, dall'Etna al Fuji al Teatro Astra.
Teatro Comunale, via alla danza ’Brother to Brother’ apre la stagione: In scena tutta la forza dei vulcaniIo con il vulcano ci vivo. Lo vedo, lo sento ogni giorno. E per la ‘muntagna’ avverto un rispetto profondo e un affetto viscerale, ammette Roberto Zappalà, coreografo fondatore dell’omonima ... ilrestodelcarlino.it
Lo spettacolo Brother to Brother di Zappalà apre domenica la rassegna curata da Mohovich fino al 29 aprile al Teatro Astra - facebook.com facebook
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.