Brother to Brother in danza il dialogo profondo tra energie opposte e complementari

Da pordenonetoday.it 22 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Teatro Verdi di Pordenone inaugura il nuovo anno con

Con l’avvio del nuovo anno, il Teatro Verdi di Pordenone apre il sipario sulla grande danza con uno degli appuntamenti più attesi dell’intera programmazione. Venerdì 23 gennaio alle 20.30, in esclusiva regionale, va in scena “Brother to Brother – dall’Etna al Fuji”, nuova e potente produzione.🔗 Leggi su Pordenonetoday.itImmagine generica

Leggi anche: Teatro Comunale, via alla danza ’Brother to Brother’ apre la stagione: "In scena tutta la forza dei vulcani"

Leggi anche: Al Teatro delle Muse in scena "Brother to Brother - Dall'Etna al Fuji", la nuova creazione di Roberto Zappalà

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Brother DCPT583DW Multifunzione inkjet Tankbenefit | Fino a Brother DCPT583DW; Brother: 7.500 pagine in nero e 5000 a colori, risparmia su Amazon con questa stampante; Brother: decluttering, organizzazione e creatività un effetto positivo sulla mente; Brother to Brother, dall'Etna al Fuji al Teatro Astra.

Teatro Comunale, via alla danza ’Brother to Brother’ apre la stagione: In scena tutta la forza dei vulcaniIo con il vulcano ci vivo. Lo vedo, lo sento ogni giorno. E per la ‘muntagna’ avverto un rispetto profondo e un affetto viscerale, ammette Roberto Zappalà, coreografo fondatore dell’omonima ... ilrestodelcarlino.it

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.