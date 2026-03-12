Brindisi | basta aggressioni i medici chiedono sicurezza

Domani, giovedì 12 marzo 2026, si svolge la Giornata nazionale contro la violenza sugli operatori sanitari a Brindisi. I medici della zona chiedono maggiore sicurezza dopo una serie di aggressioni che si sono verificate negli ultimi mesi. L’evento mira a sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza di proteggere chi lavora in ospedale e nei servizi sanitari.

Domani, giovedì 12 marzo 2026, si terrà la Giornata nazionale contro la violenza sugli operatori sanitari, un appuntamento che assume un significato particolare per il territorio brindisino e pugliese. L’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della Provincia di Brindisi ha lanciato un appello urgente alle istituzioni e alla cittadinanza per fermare l’ondata di aggressioni fisiche e verbali che sta colpendo medici, infermieri e professionisti della salute. La situazione è diventata critica nelle ultime settimane, con episodi gravi registrati a Taranto, Lecce e Bari, dove il personale sanitario ha subito minacce e assalti mentre svolgeva il proprio dovere nei pronto soccorso e nei servizi territoriali. 🔗 Leggi su Ameve.eu

