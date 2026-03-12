Bper approva il bilancio 2025 | dividendi per oltre 1,36 miliardi

Il consiglio di amministrazione di BPER Banca ha approvato il bilancio di esercizio e il bilancio consolidato al 31 dicembre 2025, confermando i risultati preliminari comunicati a inizio febbraio. La stessa assemblea degli azionisti è stata convocata per il 23 aprile 2026. Il gruppo ha deciso anche di distribuire dividendi per oltre 1,36 miliardi di euro.

Confermati i risultati preliminari e la distribuzione agli azionisti. L’assemblea del 23 aprile chiamata a deliberare anche sull’approvazione del bilancio della Popolare di Sondrio in vista della fusione Il consiglio di amministrazione di BPER Banca ha approvato il progetto di bilancio di esercizio e il bilancio consolidato al 31 dicembre 2025, confermando i risultati preliminari già esaminati il 4 febbraio scorso, e ha convocato l’assemblea ordinaria degli azionisti per il 23 aprile 2026. Tra i punti principali all’ordine del giorno figurano la destinazione dell’utile e la distribuzione dei dividendi, oltre ad alcune autorizzazioni relative all’acquisto di azioni proprie. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

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