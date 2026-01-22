Doppia stangata in arrivo per le famiglie | quanto aumenteranno i costi per carburanti e riscaldamenti

In Italia, le famiglie potrebbero affrontare un aumento dei costi annui di circa 900 euro, legato ai rincari su carburanti e riscaldamenti. Questo incremento è previsto con l’entrata in vigore del meccanismo Ets2, tra il 2027 e il 2028. Un’analisi delle possibili ripercussioni economiche di questa misura che coinvolgeranno i consumatori nei prossimi anni.

Una doppia stangata per i consumatori italiani, sui carburanti e sui riscaldamenti. Con costi che potranno aumentare di quasi 900 euro l’anno sommando i rincari in questi due settori che potrebbero arrivare con l’entrata in vigore del meccanismo Ets2 dal 20272028. Perché il meccanismo estenderà al trasporto stradale e al riscaldamento il sistema europeo di scambio delle quote di emissioni, già operativo dal 2005. A fare i conti è uno studio di Bip, una multinazionale di consulenza strategica. L’analisi è stata commissionata da Assogasliquidi-Federchimica ed evidenzia come i costi maggiori, in base ai prezzi delle quote di Co2, possano variare tra i 2 e i 15 miliardi per il trasporto stradale e tra 0,7 e 5 miliardi per il residenziale per il 2030. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

