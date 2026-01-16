Inter-Fiorentina asse possibile | De Vrij verso Firenze Comuzzo nel radar
L'Inter monitora il mercato e valuta diverse opzioni per rafforzare la rosa. Tra le possibilità ci sono lo scambio di De Vrij con la Fiorentina, con il difensore olandese in uscita già a gennaio, e l'interesse per il giovane Pietro Comuzzo, difensore viola considerato un investimento in linea con le strategie societarie. Queste trattative potrebbero rappresentare un nuovo scenario per entrambe le squadre nei prossimi mesi.
L’ Inter valuta scenari immediati e futuri sul mercato e guarda con attenzione alla Fiorentina: Stefan De Vrij potrebbe lasciare Milano già a gennaio per trasferirsi a Firenze, anticipando la scadenza naturale del contratto fissata a fine stagione, mentre in prospettiva prende quota l’interesse nerazzurro per Pietro Comuzzo, difensore viola considerato un investimento coerente con le linee guida societarie. I tempi, le formule e le motivazioni, dal minutaggio alle strategie di medio periodo, rendono l’ipotesi concreta, seppur ancora allo stadio di suggestione operativa. De Vrij, ipotesi uscita anticipata e bisogno di continuità. 🔗 Leggi su Forzainter.eu
