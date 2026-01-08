Campagna a sostegno di Bergamo Film Meeting

Bergamo Film Meeting si appresta a celebrare la sua 44ª edizione, un appuntamento importante per il cinema indipendente e culturale. In attesa di ricevere i fondi ministeriali necessari, l’associazione organizza questa campagna di raccolta fondi per sostenere l’evento. Il vostro contributo è fondamentale per mantenere vivo un appuntamento culturale di rilievo, che ogni anno coinvolge appassionati e professionisti del settore.

Identità, inclusione ed intercultura: Integrazione Film Festival torna a Bergamo con una valigia piena di novità - Integrazione Film Festival torna nel cuore di Bergamo, dal 13 al 17 maggio, all’Auditorium Cult! bergamonews.it

Landi (Romagna acque) a sostegno del Corriere Cesenate Prosegue la nostra campagna abbonamenti con numerosi testimonial. È anche una campagna in favore del pluralismo nell'informazione Leggi l'articolo: - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.