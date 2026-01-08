Campagna a sostegno di Bergamo Film Meeting
Bergamo Film Meeting si appresta a celebrare la sua 44ª edizione, un appuntamento importante per il cinema indipendente e culturale. In attesa di ricevere i fondi ministeriali necessari, l’associazione organizza questa campagna di raccolta fondi per sostenere l’evento. Il vostro contributo è fondamentale per mantenere vivo un appuntamento culturale di rilievo, che ogni anno coinvolge appassionati e professionisti del settore.
«It’s time to play!». In attesa dei fondi ministeriali, l’associazione chiede il supporto per la 44esima edizione. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
Leggi anche: Fondi in ritardo dal ministero: il Bergamo Film Meeting in difficoltà
