Basso Monferrato odontotecnico estrae dente a una paziente | studio dentistico sotto sequestro due denunce

Nel Basso Monferrato, un odontotecnico ha estratto un dente a una paziente in uno studio dentistico che era stato sequestrato. Le autorità hanno denunciato due persone coinvolte e hanno disposto il sequestro dell’attività. La vicenda riguarda l’esercizio abusivo della professione sanitaria in quella sede.

Posto sotto sequestro uno studio dentistico nel Basso Monferrato, dove due persone sono state denunciate per gravi irregolarità nell'ambito dell'attività odontoiatrica. L'intervento, finalizzato a tutelare la salute pubblica, è stato eseguito in collaborazione con il N.A.S. di Alessandria e ha portato alla luce una situazione di esercizio illecito della professione medica. Le indagini e la scoperta dell'esercizio abusivo Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l'operazione ha preso avvio nell'ambito di una serie di controlli mirati al contrasto dell'esercizio illecito delle professioni sanitarie. Durante un'ispezione accurata presso uno studio dentistico situato in un comune del Basso Monferrato, i militari hanno sorpreso un odontotecnico intento a effettuare un'estrazione dentaria su una paziente.