Balmain Denim Blazer | stile rockstar o investimento?

Un nuovo blazer in denim firmato Balmain sta attirando l’attenzione tra gli appassionati di moda, con alcuni che lo considerano un capo di tendenza e altri che lo vedono come un potenziale investimento. La giacca ha generato discussioni sui social e tra gli esperti del settore, anche grazie alla sua forte presenza nelle collezioni del marchio. L’articolo spiega cosa rende il blazer così particolare e come può essere acquistato.

Doppio petto in denim: l'estetica 'distressed' di Balmain. Il blazer doppiopetto in denim di Balmain rappresenta un punto di incontro unico tra la tradizione sartoriale francese e l'estetica ribelle del rock moderno. Il tessuto scelto è un denim azzurro chiaro che funge da tela per una finitura "distressed" accuratamente curata. Questa tecnica, visibile attraverso dettagli strappati e cuciture evidenziate, non è casuale ma risponde a una precisa volontà stilistica del brand.