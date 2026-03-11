Palm Angels Blazer Crop | stile streetwear o investimento?

Il nuovo blazer crop di Palm Angels sta attirando l'attenzione tra gli appassionati di streetwear e non solo. La giacca combina elementi di stile urbano con un design che si distingue per dettagli e vestibilità. La domanda che molti si pongono riguarda se si tratti di un capo di tendenza da sfoggiare o di un investimento a lungo termine nel settore moda.

Il giacchino corto di Palm Angels rappresenta una deviazione intenzionale dal blazer classico, sfruttando il taglio "crop" per alterare radicalmente le proporzioni corporee. Questa scelta progettuale sposta visivamente l'asse verticale del corpo verso l'alto, creando un effetto allungante che si adatta perfettamente alle tendenze streetwear contemporanee. Palm Angels Blazer crop La struttura a doppiopetto conferisce al capo un'impronta formale e strutturata, contrastando con la natura informale della lunghezza ridotta.