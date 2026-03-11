Quando scegliamo un profumo, un’impronta digitale sensoriale si imprime nella nostra memoria attraverso gli odori. Un’ombra invisibile ci accompagna, rivelando ricordi di momenti passati e persone care. L’odore della pelle della mamma, quello della casa della nonna, o l’aroma dell’erba appena tagliata restano impressi e riaffiorano nel tempo.

Un’ombra invisibile che ci avvolge, ci tradisce e fa scattare la nostra memoria. “Ci ricordiamo per tutta la vita dell’odore della pelle della nostra mamma, della casa della nonna, sul profumo dell’erba tagliata”. L’odore “si comporta come una impronta digitale sensoriale: un codice biologico esterno che ci rende riconoscibili e al tempo stesso vulnerabili all’interno dello spazio sociale”. Parola di Samuele Briatore, ricercatore della Sapienza di Roma, dove insegna Sociologia della moda: nel suo ‘ Profum o’ – edito da Marsilio – intraprende un viaggio alla scoperta del potere degli aromi con i quali scegliamo di avvolgere il nostro corpo. ... 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Un’impronta digitale sensoriale, cosa scatta quando scegliamo un profumo

