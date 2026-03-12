Avvallamento trappola al viale Falcone e Borsellino | Comune condannato a pagare una considerevole somma

Il Comune è stato condannato a pagare una somma importante a causa di un avvallamento presente al viale Falcone e Borsellino. La decisione arriva dopo una procedura legale e riguarda un intervento di risarcimento per i danni causati dalla trappola di strada. Nonostante la sentenza, l’ente si oppone alla richiesta di pagamento, che è stata definita “considerabile” negli atti ufficiali.

Il Comune non ci sta a pagare quella che negli atti è stata definita come "una considerevole somma". Definita e non quantificata, in barba all'obbligo normativo che impone agli enti locali la massima trasparenza. Non accettando la sentenza di primo grado, pronunciata dal tribunale di Agrigento.