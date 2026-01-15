Schianto in strada per un avvallamento chiesti i danni al Comune

Un cittadino ha presentato una richiesta di risarcimento danni a seguito di uno schianto causato da un avvallamento sulla strada. Il Comune di Marcianise si è costituito in giudizio, contestando la richiesta e difendendo le proprie ragioni. La vicenda riguarda la responsabilità per il danno subito e si svolge nel rispetto delle procedure legali previste. La questione è attualmente in fase di valutazione giudiziaria.

Il Comune di Marcianise ha deciso di costituirsi in giudizio e resistere alla richiesta di risarcimento danni avanzata da un cittadino in relazione a un presunto sinistro stradale. La decisione è contenuta nel decreto firmato dal sindaco Antonio Trombetta, su proposta del Segretario generale e dirigente ad interim dell’Ufficio legale, Maria Carmina Cotugno. Il procedimento è stato instaurato dinanzi al Giudice di Pace di Santa Maria Capua Vetere a seguito di un ricorso presentato dal sig. G.P., difeso dagli avvocati Ciro Foglia e Antonio Barbato. Il ricorso riguarda una richiesta di risarcimento danni quantificata in 2. 🔗 Leggi su Casertanews.it

