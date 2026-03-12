Attacchi con droni nel Kurdistan | esplosioni a Erbil Nel mirino una base italiana | GUARDA

Una serie di attacchi con droni ha colpito la regione autonoma del Kurdistan iracheno, provocando esplosioni a Erbil e mettendo in allarme le autorità locali. La base italiana presente nella zona è stata presa di mira, mentre le esplosioni hanno causato danni e interrotto le attività nella capitale. Le forze di sicurezza stanno indagando sugli eventi e monitorando la situazione.

Una serie di attacchi con droni ha colpito la regione autonoma del Kurdistan iracheno, provocando allarme nelle principali città dell'area. Dopo una delle esplosioni, una colonna di fumo è stata vista salire nei pressi dell'aeroporto di Erbil. Secondo le prime informazioni, un drone intercettato è precipitato vicino a un hotel all'interno del complesso della Saad Abdullah Conference Hall, luogo che ospita regolarmente incontri politici di alto livello. Altri attacchi con droni sono stati segnalati anche nella città di Sulaymaniyah, sempre nel Kurdistan iracheno. Un missile ha colpito anche la base italiana a Erbil, in Iraq. A confermarlo è stato il ministro della Difesa Guido Crosetto che ha sentito personalmente il comandante della base. 🔗 Leggi su Iltempo.it

