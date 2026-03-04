Guerra Iran dal Bahrein al Kuwait | le basi Usa attaccate E c' è il caso del radar da un miliardo di dollari colpito da un missile

Nella regione del Medio Oriente, almeno sette basi militari statunitensi sono state prese di mira negli ultimi giorni, tra cui una importante base radar valutata un miliardo di dollari, fondamentale per la rilevazione dei missili. Gli attacchi hanno coinvolto anche installazioni in Bahrein e Kuwait, segnando un’intensa escalation nel conflitto che coinvolge l’Iran e le sue aree di influenza.

Almeno sette siti militari statunitensi in Medio Oriente, di cui almeno una super base radar fondamentale per intercettare i missili, sono state colpite dagli attacchi iraniani. L'analisi delle immagini satellitari di Planet e dei video è del New York Times: mostrano danni sui meccanismi utilizzati per tracciare i missili balistici in arrivo, sulle parabole satellitari e sui radome, un mix tra radar e dome, cioè coperture resistenti alle intemperie che proteggono le apparecchiature sensibili utilizzate dalle forze armate per comunicare su lunghe distanze. L'infrastruttura di comunicazione militare statunitense è altamente classificata, il che rende difficile determinare quali sistemi esatti possano essere stati colpiti e quali no. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

Leggi anche: Stati Uniti e Israele attaccano l'Iran, uccisi membri del regime. Teheran: colpiremo le basi americane, razzi sulla V flotta in Bahrein, Qatar, Emirati e Kuwait. Missili su Tel Aviv | I target dei raid Usa

Stati Uniti e Israele attaccano l'Iran, la replica di Teheran: colpiremo le basi americane nella regione, razzi sulla V flotta in Bahrein, Qatar, Emirati e Kuwait. Esplosioni a Tel Aviv | I target dei raid Usa Notizie non ufficiali hanno riportato la morte del comandante delle Guardie Rivoluzionarie, Mohammad Pakpour, e del ministro della Difesa Aziz...

