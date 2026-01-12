Ascolti tv i dati dell’11 gennaio 2026

Ecco i dati di ascolto tv di ieri, 11 gennaio 2026. Su Rai1,

Bene anche Chi Vuol Essere Milionario – Il Torneo. Nella serata di ieri, domenica 11 gennaio 2026, su Rai1 Prima di Noi ha coinvolto 2.257.000 spettatori pari al 14% di share dalle 21:48 alle 23:42. Su Canale5 Chi Vuol Essere Milionario – Il Torneo ha ottenuto 2.285.000 spettatori con uno share del 18% dalle 22:01 alle 00:49. Su Rai2 Il principe di Roma intrattiene 625.000 spettatori (3.3%). Su Italia1, dopo la presentazione di 46 minuti (1.137.000 – 5.7%), Le Iene incolla davanti al video 1.286.000 spettatori con il 10.9%. Su Rai3, dopo Report Lab (1.056.000 – 5.3%), Report porta a casa 1. 🔗 Leggi su 361magazine.com © 361magazine.com - Ascolti tv, i dati dell’11 gennaio 2026 Leggi anche: Ascolti TV 11 Gennaio 2026: i dati Auditel della prima serata Leggi anche: Ascolti tv, i dati dell’8 gennaio 2026 La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Ascolti tv ieri 11 gennaio: De Martino raggiunge Scotti (che si prende la prima serata) - A Chi Vuol Essere Milionario basta il 18% di share per vincere, Prima di Noi non sfonda (14%), Le Iene al 10,9% con Garlasco: tutti i dati Auditel ... libero.it

Ascolti tv 7 gennaio: chi ha vinto tra Tempi supplementari e A testa alta, i dati di Affari Tuoi e La Ruota della fortuna - I dati Auditel di Rai1 con il film tv Tempi supplementari e Canale 5 con la fiction A testa alta, ... fanpage.it

Ascolti Tv, i dati Auditel di giovedì 8 gennaio 2026: Don Matteo 15 parte col botto, bene Forbidden Fruit su Canale 5 - Scopriamo insieme i dati Auditel degli ascolti tv di giovedì 8 gennaio 2026: ecco quale programma ha tenuto gli spettatori incollati allo schermo. msn.com

Domande, risposte e schemi memorizzati per la preparazione al TOEIC Parte 2 dell'11 gennaio!

Ascolti TV, chi ha vinto la sfida di sabato 10 gennaio 2026: i dati Auditel - facebook.com facebook

#SerieA, #Inter e #Juventus trainano gli ascolti di DAZN: 6,5 milioni di spettatori davanti alla tv nel 18° turno di campionato. Ecco i dati partita per partita x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.