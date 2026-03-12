Arriva a Lesa Tones Off - Magnificat

A Lesa arriva Tones Off - Magnificat, un nuovo progetto che combina jazz e spiritualità. Si tratta di un'iniziativa che anticipa la stagione 2026 di Tones Teatri Natura e coinvolge artisti e pubblico in un evento dedicato alla musica e alla spiritualità. La presentazione avviene prima dell'inizio della prossima stagione, con un focus su questa fusione artistica.

In attesa dell'inizio della stagione 2026 di Tones Teatri Natura, nasce un nuovo progetto che unisce jazz e spiritualità: Tones Off. Appuntamento per domenica 15 marzo alle ore 17, presso la Chiesa di S. Rocco a Solcio di Lesa, per Magnificat: Badrya Razem (voce), Giovanni Falzone (tromba), Roberto Olzer (organo). Magnificat è un concerto-preghiera per la salvezza dei popoli del mondo, per la pace e per la fratellanza delle genti. Il tutto suonato, cantato e parlato in tre lingue: italiano, inglese e il dialetto arabo (Darija), lingua madre della cantante Badrya Razem, italiana di origini algerine. 🔗 Leggi su Novaratoday.it Articoli correlati Leggi anche: Mellow Tones