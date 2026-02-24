Mellow Tones

Mellow Tones, un quintetto musicale, ha presentato il suo nuovo album, spinto dalla passione per sonorità morbide e avvolgenti. La causa di questo successo risiede nella combinazione di strumenti come chitarra elettrica, sax tenore e vibrafono, che creano un sound unico. Durante la serata, il pubblico ha potuto ascoltare brani caratterizzati da un impasto timbrico ricco e coinvolgente. La band continuerà a portare questa musica nelle prossime esibizioni in varie città.

Abbiamo visto le prove generali di Sanremo: Serena Brancale inarrivabile. Boato per Sal Da Vinci, tormentone Ditonellapiaga Un quintetto dalle sonorità morbide e suadenti, grazie al particolare impasto timbrico assicurato da chitarra elettrica, sax tenore e vibrafono, sorretti da basso elettrico e batteria. Nel loro spettacolo Una piccola storia del Jazz the ripercorrono le tappe principali dell’evoluzione di questa musica, dalle origini agli anni Settanta del Novecento: si inizia con New Orleans per passare allo stile di Chicago, dallo Swing agli standard dei grandi compositori USA; e ancora la rivoluzione Bop, il suo mischiarsi con i ritmi cubani, la reazione del cosiddetto cool jazz e la contro-reazione dello Hard Bop; infine si accenna al mix tra jazz e nuovi linguaggi legati sia al rock sia alla scoperta di ‘nuove’ musiche etniche. 🔗 Leggi su Romatoday.it Mellow Tones