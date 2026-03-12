Arouca-Benfica sabato 14 marzo 2026 ore 21 | 30 | formazioni quote pronostici Encarnados obbligati alla vittoria

Sabato 14 marzo 2026 alle 21:30 si gioca la partita tra Arouca e Benfica. Il Benfica cerca una vittoria obbligatoria dopo aver raddrizzato un Clasico contro il Porto, che ha dominato per buona parte del match prima di subire un sorpasso nel finale. La sfida si svolge nello stadio di Arouca, con le formazioni ufficiali già annunciate e le quote svelate.

Il Benfica è riuscito a raddrizzare un Clasico che sembrava compromesso: il Porto ha fatto una figura decisamente migliore delle Aquile per una parte considerevole di gara ma, come spesso accade alle squadre di Mourinho, un finale orgoglioso e di grande carattere ha ribaltato la situazione. Alla fine è stato un 2-2 che lascia tutto. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Arouca-Benfica (sabato 14 marzo 2026 ore 21:30): formazioni, quote, pronostici. Encarnados obbligati alla vittoria Articoli correlati Benfica-AVS SAD (sabato 21 febbraio 2026 ore 19:00): formazioni, quote, pronostici. Gli Encarnados ricevono l’ultima in classificaSono giorni molto caldi nell’ambiente del Benfica: i fatti accaduti durante l’andata dei play-off di Champions contro il Real Madrid hanno alzato una... Benfica-Alverca (domenica 08 febbraio 2026 ore 21:30): formazioni, quote, pronostici. Gli Encarnados possono rosicchiare punti alle rivaliSta arrivando la partita che potrebbe decidere la Primeira Liga 2025-2026, lo scontro diretto al Do Dragao tra Porto e Sporting Lisbona; il Benfica... Altri aggiornamenti su Arouca Benfica sabato 14 marzo 2026 ore... Discussioni sull' argomento Mourinho ‘to face’ Arouca trip with four Benfica injury doubts; Pronostico Arouca-Benfica 14 Marzo 2026: 26ª Giornata di Primeira Liga; Pronostico Burnley-Bournemouth 14 Marzo 2026: 30ª Giornata di Premier League.