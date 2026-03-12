Aria inquinata scattano le misure di contenimento | vietati i diesel euro 4

Nella giornata di mercoledì 11 marzo, Arpa Lombardia ha registrato il superamento del limite di PM10 nelle province di Como, Lecco, Bergamo, Milano e Mantova. Di conseguenza, sono entrate in vigore le misure di contenimento dell’inquinamento dell’aria, tra cui il divieto di circolazione per i veicoli diesel Euro 4. Le restrizioni riguardano specificamente queste città e le fasce orarie previste dalla normativa.

Da inizio anno, secondo i rilevamenti della centralina Arpa di Lecco, si sono già registrati sei superamenti della soglia giornaliera di 50 microgrammi per metro cubo per il PM10.