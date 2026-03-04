Fermo al Centro Concetti | Pronto a candidarmi Guiderebbe una lista civica alternativa agli altri due schieramenti

Fermo si prepara alle prossime elezioni comunali, con Mauro Concetti che annuncia la propria disponibilità a candidarsi come sindaco. Il 69enne, attualmente pensionato dopo anni nel settore privato, intende guidare una lista civica alternativa agli altri due schieramenti in corsa. La sua candidatura mira a rappresentare una proposta diversa per il governo della città.

FERMO É pronto a mettersi al servizio della sua città e a candidarsi a sindaco. Mauro Concetti, 69 anni, di Fermo, oggi pensionato dopo una vita lavorativa passata nel settore dentale, è al lavoro per un progetto civico, dal titolo “Fermo al Centro”. «Non ho ancora formalizzato – annuncia – una candidatura personale ma sto lavorando a un progetto civico, Fermo al Centro, che nasce dall’esigenza di rimettere programma e metodo prima delle persone. Se ci saranno le condizioni e una squadra credibile, sono disponibile a mettermi al servizio della città». Il programma Un progetto improntato non solo al centro storico, una priorità. «Fermo al Centro – rimarca Concetti – significa rimettere la città al centro delle scelte politiche. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

