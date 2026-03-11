Poste Italiane con l’app P oltre 380mila utenti attivi nel salernitano
Poste Italiane ha annunciato che oltre 380.000 utenti nel salernitano utilizzano l’app “P”. La piattaforma digitale ha registrato un numero di iscritti che supera questa soglia, confermando l’ampio utilizzo tra i cittadini della provincia. La crescita dei clienti attivi evidenzia l’espansione dei servizi digitali offerti dall’azienda nel territorio.
La transizione digitale di Poste è una realtà da record anche in provincia di Salerno, dove sono 382.841 gli utenti che hanno usato l’app “P” nel 2025 pari al 36,3% dei residenti, prima app italiana utilizzata da 16 milioni di persone e che rappresenta un unico punto di accesso digitale a tutti i. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
