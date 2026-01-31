Apex Legends chiude su Nintendo Switch

Electronic Arts e Respawn Entertainment hanno annunciato che la versione di Apex Legends per Nintendo Switch chiuderà definitivamente. La decisione è stata comunicata senza specificare una data precisa, lasciando i giocatori senza molte spiegazioni. La chiusura colpirà tutti coloro che giocano sulla console portatile, segnando un passo indietro per gli utenti di Switch. La causa non è stata spiegata pubblicamente, ma sembra essere legata ai limiti tecnici della piattaforma. La comunità si prepara a salutare il gioco, che da tempo aveva perso appeal rispetto alle versioni per console più potenti.

Electronic Arts e Respawn Entertainment hanno confermato la chiusura definitiva della versione Switch di Apex Legends. Il servizio terminerà il 4 agosto 2026, in concomitanza con l'avvio della Stagione 30. Da quel momento il titolo non sarà più avviabile sulla prima Nintendo Switch. Rimarranno invece pienamente operative le edizioni per Nintendo Switch 2, PlayStation 5, Xbox Series X and Series S, PlayStation 4, Xbox One e PC. Cosa succede agli utenti che giocano su Switch. Fino alla data di spegnimento dei server, i giocatori su Switch potranno continuare a usare normalmente il gioco. Sarà quindi ancora possibile: entrare in partita.

