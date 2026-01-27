Napoli preoccupazione per Zambo Anguissa | dietro lo stop prolungato c’è qualcosa di ancora più serio?

L'infortunio di André-Frank Zambo Anguissa tiene in apprensione i tifosi del Napoli. Il centrocampista, fermo da oltre due mesi, potrebbe affrontare un recupero più lungo del previsto, alimentando preoccupazioni sulla sua piena guarigione. La situazione richiede attenzione e monitoraggio continuo per comprendere le reali condizioni di salute e le tempistiche di un eventuale ritorno in campo.

L’infortunio di André-Frank Zambo Anguissa continua a tenere in apprensione l’ambiente e i tifosi. Il centrocampista è fermo ormai da oltre due mesi e il suo rientro, inizialmente previsto per metà gennaio, ha subito ulteriori rallentamenti che stanno alimentando dubbi e preoccupazioni. Dopo aver completato il percorso di recupero dall’infortunio che lo aveva costretto allo stop prolungato, Anguissa ha infatti accusato nuovi problemi di lombalgia. Un imprevisto che ha bloccato sul nascere il tanto atteso ritorno in campo, proprio nel momento in cui sembrava pronto a rimettersi a disposizione dello staff tecnico.🔗 Leggi su Dailynews24.it

