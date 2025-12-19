Onda verde sull’Italia

L’Italia si accende di speranza con un’onda verde che guida il cambiamento. Edison, storico protagonista del settore energetico, si distingue per il suo impegno nel coniugare investimenti e sostenibilità, contribuendo attivamente alla transizione energetica del Paese. Con oltre un secolo e mezzo di esperienza, l’azienda si proietta verso un futuro più pulito e innovativo, rafforzando il proprio ruolo di protagonista nella rivoluzione verde italiana.

Coniugare investimenti e sostenibilità. Tra i gruppi che con più convinzione stanno portando avanti la transizione energetica nel nostro Paese c'è Edison, il più antico operatore del settore in Europa, con oltre 140 anni di storia e la capacità di proiettarsi sempre verso il futuro. In un percorso di costante crescita nel campo delle rinnovabili, il Gruppo è risultato tra i principali aggiudicatari alle aste FER-X (lo schema di incentivi italiano per sostenere la produzione di energia da fonti rinnovabili mature, come fotovoltaico, eolico e idroelettrico), annunciando l'avvio di ulteriori cantieri per oltre 500 MW, in aggiunta agli attuali 250 MW in fase di costruzione.

