Onda verde sull’Italia
L’Italia si accende di speranza con un’onda verde che guida il cambiamento. Edison, storico protagonista del settore energetico, si distingue per il suo impegno nel coniugare investimenti e sostenibilità, contribuendo attivamente alla transizione energetica del Paese. Con oltre un secolo e mezzo di esperienza, l’azienda si proietta verso un futuro più pulito e innovativo, rafforzando il proprio ruolo di protagonista nella rivoluzione verde italiana.
Coniugare investimenti e sostenibilità. Tra i gruppi che con più convinzione stanno portando avanti la transizione energetica nel nostro Paese c’è Edison, il più antico operatore del settore in Europa, con oltre 140 anni di storia e la capacità di proiettarsi sempre verso il futuro. In un percorso di costante crescita nel campo delle rinnovabili, il Gruppo è risultato tra i principali aggiudicatari alle aste FER-X (lo schema di incentivi italiano per sostenere la produzione di energia da fonti rinnovabili mature, come fotovoltaico, eolico e idroelettrico), annunciando l’avvio di ulteriori cantieri per oltre 500 MW, in aggiunta agli attuali 250 MW in fase di costruzione. 🔗 Leggi su Tpi.it
Leggi anche: L’Italia attraverso le canzoni ‘Onda su Onda’
Leggi anche: L’onda verde che sostiene la ricerca medica
L' ONDA VERDE Ti Regala un’Altra Domenica Speciale! Domenica 21 Dicembre Grande Appuntamento con il Pranzo Spettacolo! Gusto Autentico, Musica dal Vivo, Ballo, Karaoke e Allegria Contagiosa!Una Giornata Tutta Da Vivere in Pieno Stile ONDA VE - facebook.com facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.