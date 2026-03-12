Allegri blinda la sua difesa | il Milan primeggia in Italia e in Europa I numeri e il lavoro di Max

Dopo la vittoria nel derby, si evidenziano i numeri che dimostrano la solidità della difesa del Milan, guidata da Allegri. La squadra è prima in Italia e in Europa per prestazioni difensive, grazie al lavoro di allenatore e giocatori. I dati mostrano una fase difensiva di alto livello, con pochi gol subiti e una organizzazione che si distingue nel campionato e nelle competizioni continentali.

Il Milan di Massimiliano Allegri non finisce mai di sorprendere. Al termine della 28^ giornata di Serie A, vale a dire dopo la grande vittoria rossonera nel derby di Milano, il Diavolo è diventata la squadra in campionato con meno reti subite. Sono 20 i gol presi in 28 partite disputate, uno in meno di Como e Roma e due di differenza rispetto all'Inter prima in classifica a +7. Per capire il miglioramento della squadra, bisogna tornare all'anno scorso, quando i rossoneri subirono 43 reti in 38 turni di campionato, con una media di 1,13 gol subiti a partita. Un risultato pessimo che spiega anche il brutto campionato targato Fonseca-Conceicao. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

