Aggressioni agli operatori sanitari a Lecco i pulsanti di emergenza scattano 57 volte

Il 12 marzo, in occasione della Giornata nazionale di educazione e prevenzione contro la violenza sugli operatori sanitari, la Regione Lombardia ha reso noti i dati relativi alle aggressioni a Lecco. Nel corso dell’ultimo periodo, i pulsanti di emergenza sono stati attivati 57 volte, segnalando un fenomeno che coinvolge medici e infermieri e che, nonostante una certa diminuzione, continua a verificarsi con frequenza.

