Aggressioni agli operatori sanitari a Lecco i pulsanti di emergenza scattano 57 volte

Da leccotoday.it 12 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 12 marzo, in occasione della Giornata nazionale di educazione e prevenzione contro la violenza sugli operatori sanitari, la Regione Lombardia ha reso noti i dati relativi alle aggressioni a Lecco. Nel corso dell’ultimo periodo, i pulsanti di emergenza sono stati attivati 57 volte, segnalando un fenomeno che coinvolge medici e infermieri e che, nonostante una certa diminuzione, continua a verificarsi con frequenza.

Medici e infermieri aggrediti: un fenomeno che non si ferma, anche se — finalmente — rallenta. Oggi, 12 marzo, in occasione della Giornata nazionale di educazione e prevenzione contro la violenza nei confronti degli operatori sanitari e sociosanitari, la Regione Lombardia ha presentato i dati del 2025, che mostrano una flessione significativa rispetto all'anno precedente. Ma il quadro lecchese continua a destare attenzione: i pulsanti di allerta rapida installati negli ospedali della provincia sono stati azionati 57 volte nel corso dell'anno, e un'indagine locale degli ordini professionali rivela che quasi un operatore sanitario su due ha vissuto momenti di paura. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

