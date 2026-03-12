Addio a Enrica Bonaccorti il legame con la città | tra Festival di Napoli e rassegne

È scomparsa a 76 anni Enrica Bonaccorti, nota come volto storico della televisione italiana. Attrice, autrice e conduttrice, ha avuto una carriera lunga più di quarant’anni, durante i quali ha partecipato a numerose trasmissioni. La sua presenza nel mondo dello spettacolo e il legame con la città si sono manifestati anche attraverso il coinvolgimento in eventi come il Festival di Napoli e varie rassegne culturali.

Il volto noto della tv si è spento a 76 anni. Nel 2025 aveva reso nota la diagnosi di tumore al pancreas, affrontata con la consueta franchezza e semplicità È morta a 76 anni Enrica Bonaccorti, volto storico della televisione italiana, attrice, autrice e conduttrice che ha attraversato oltre quarant'anni di piccolo schermo. La triste notizia della scomparsa, avvenuta oggi 12 marzo 2026 dopo un tumore al pancreas di cui lei stessa aveva raccontato pubblicamente, riporta alla memoria anche i numerosi legami professionali che la legavano a Napoli. Nata a Savona nel 1949, Bonaccorti aveva costruito il proprio successo tra teatro, radio e soprattutto televisione.

