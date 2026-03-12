Acerbo Prc | Il voto della Camera su Saverio Romano mostra il vero volto del Sì

Nella giornata di ieri, la Camera dei Deputati ha approvato una mozione riguardante Saverio Romano. L'intervento di un rappresentante di Rifondazione Comunista ha evidenziato come il voto del Parlamento abbia rivelato le posizioni di chi sostiene il Sì, mostrando un fronte trasversale che, secondo lui, mira a tutelare figure politiche e potenti, attaccando nel contempo l’indipendenza della magistratura.

ROMA – "Ieri alla Camera dei Deputati lo schieramento del Sì ha mostrato quale sia il suo reale obiettivo e il suo vero volto: uno schieramento trasversale che vuole l'impunità per i politici e i potenti e per questo attacca l'indipendenza della magistratura. La destra ha votato per negare l'autorizzazione al sequestro della corrispondenza di Francesco Saverio Romano, parlamentare di Noi Moderati indagato per concorso in corruzione per atti contrari ai doveri di ufficio e turbata libertà degli incanti (turbativa d'asta). I magistrati della Procura di Palermo che indagano sulla malasanità in Sicilia non potranno avere accesso a e-mail, messaggi e dati personali del deputato.