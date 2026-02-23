Acerbo Prc | Salvini si dimetta parole su omicidio Rogoredo indegne

Maurizio Acerbo critica le dichiarazioni di Salvini sull’omicidio di Rogoredo, che considera inadeguate e offensive. Il leader leghista aveva commentato l’episodio senza mostrare rispetto per la vittima e le sue famiglie. Acerbo afferma che tali parole danneggiano il rispetto per le persone colpite da tragedie e chiedono un passo indietro al ministro. La polemica si concentra sulla mancanza di sensibilità dimostrata pubblicamente. La questione rimane aperta tra le opinioni pubbliche e le reazioni politiche.

Maurizio Acerbo ROMA – “Per le ripetute dichiarazioni sull’omicidio di Rogoredo il ministro Salvini dovrebbe dimettersi. Le indagini stanno disvelando uno scenario da film assai diverso da quanto appariva dalle prime notizie di agenzia. Non sarebbe stato scoperto nulla se un magistrato non avesse aperto un’inchiesta. Neanche la polizia può essere al di sopra della legge in uno stato democratico. La realtà è che la destra chiede l’impunità per le forze dell’ordine perché lo scudo penale in realtà lo anela per corrotti, corruttori e collusi”. Così Maurizio Acerbo, segretario nazionale del Partito della Rifondazione Comunista. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

Acerbo (Prc): “Italia all’Onu vota con Israele contro Unrwa”Il governo Meloni ha votato all’ONU contro il rinnovo del mandato dell’Unrwa, l’agenzia ONU dedicata ai profughi palestinesi, suscitando forti polemiche.

Referendum Giustizia 2026, Gratteri attacca: “Voteranno Sì imputati e massoneria deviata”, FdI non ci sta: “Parole indegne, chieda scusa”Gratteri attacca duramente, accusando che tra chi voterà Sì ci saranno imputati e membri della massoneria deviata.

Referendum, Acerbo (PRC) difende Gratteri: «Ha detto la verità su corrotti e mafia»Maurizio Acerbo, segretario di Rifondazione Comunista, interviene nel dibattito referendario schierandosi al fianco del Procuratore Nicola Gratteri. cosenzapost.it

PRC – PARTITO RIFONDAZIONE COMUNISTA: «ACERBO (PRC): OGGI IN PIAZZA PER LIBERAZIONE DI OCALAN, SOLIDALI CON KOBANE E ROJAVA»Rifondazione Comunista partecipa oggi alle manifestazioni a Roma e Milano per la liberazione del nostro compagno Abdullah Ocalan e a sostegno della città di ... agenziagiornalisticaopinione.it

Questa era "la punta di diamante" nelle liste del Pd di Enrico Letta nel 2022. Poi vi domandate perchè ci ritroviamo Meloni e Salvini Fino all'elezione dal basso di Elly Schlein il Pd è stato il partito di quella che il Pci definiva la "destra economica". #IoVotoNo x.com

La reazione del Re Carlo all'arresto dell'ex-principe Andrea mostra la pericolosità della destra italiana e conferma le ragioni del NO. In casi analoghi la destra, da Berlusconi a Meloni e Salvini, ha sempre reagito accusando la magistratura di essere politicizzat - facebook.com facebook