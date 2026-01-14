Cina produzione e vendita di auto ai massimi storici nel 2025

Nel 2025, la Cina ha raggiunto nuovi record nella produzione e vendita di automobili, superando entrambe i 34 milioni di unità. Questo dato testimonia il consolidamento del settore automobilistico nel paese, riflettendo trend di crescita e domanda sostenuta nel mercato cinese. Un risultato che evidenzia l'importanza della Cina come protagonista nel panorama globale dell'automotive.

PECHINO (CINA) (XINHUAITALPRESS) – La produzione e la vendita di automobili in Cina hanno entrambe superato i 34 milioni di unità lo scorso anno, stabilendo un nuovo record storico. E’ quanto emerge dai dati di settore pubblicati oggi. Come reso noto dalla China Association of Automobile Manufacturers (CAAM), la produzione complessiva di autoveicoli ha raggiunto 34,531 milioni di unità, in aumento del 10,4% rispetto al livello del 2024, mentre le vendite sono cresciute del 9,4% su base annua, attestandosi a 34,4 milioni di unità. La produzione e le vendite automobilistiche della Cina si sono confermate al primo posto a livello mondiale per il 17esimo anno consecutivo, ha sottolineato l’associazione. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

